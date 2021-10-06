منظمة بدر: السفارة الأميركية تعمل على عرقلة مشروعنا السياسي

العالم - العراق

وقالت المنظمة في بيان إنه "في تصرف يترجم الرغبة الأمريكية في عرقلة مشروعنا السياسي وممارسة أكبر قدر ممكن من التضييق وأعلى درجات تكميم الأفواه، تواصل مواقع التواصل الاجتماعي عملية مصادرة وغلق منصاتنا ومواقعنا من دون أي وجه حق".



وأضافت، أنه "بالرغم من التزامنا بالضوابط الخاصة بالنشر والتي تصدرها هذه المواقع، نفاجئ يوميا، بغلق منصة من منصاتنا دون الإفصاح عن أسباب مقنعة وكان آخرها حجب "منصة باء" وبعد التحري، تأكدنا أن الممارسات التي تقوم بها هذه المواقع أو الشركات ضد منصاتنا ونوافذنا الإعلامية، أنما تنفذ بأوامر مباشرة من السفارة الأمريكية في بغداد، في تدخل سافر في شؤوننا الداخلية ويشكل صورة من صور خرق السيادة التي بذلنا دماء زكية من أجل الحفاظ عليها وحمايتها".



وتابعت، أن "هذا الاعتداء الواضح يؤكد السعي الذي يبذله مسؤولون في هذه السفارة من أجل عرقلتنا وتمكين منافسينا خصوصا ونحن في أواخر أيام الحملة الدعائية وهو دليل آخر على الانحياز الأمريكي والخشية الأمريكية من انتصار أمة الحشد خصوصا بعد التفاعل الجماهيري الواضح مع مشروعنا وخطاب قادتنا".



وطالبت بدر، هيأة الإعلام والاتصالات "بأخذ دورها في حماية حق كل القوى والفعاليات السياسية في الحرية الإعلامية، وأيضا نطالب الحكومة العراقية بإيقاف هذه التدخلات التي لا تقل شأنا عن التدخلات الأمنية والسياسية التي تمارسها هذه السفارة في القرار العراقي".