بالفيديو.. قلق حيال القضايا الخلافية في منطقة القوقاز

العالم – ايران

لطالما دعت ايران لحل القضايا الخلافية في منطقة القوقاز عبر الطرق السلمية، وأكدت على احترام الحدود الدولية بين دول المنطقة.

الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي أكد أن إيران فعالة في الدفاع عن مصالحها الوطنية وقال إن الوجود الاسرائيلي والمنظمات الإرهابية مثل "داعش" في المنطقة يخل باستقرار الدول والأمن الإقليمي.

رئيسي شدد على أهمية الأمن الإقليمي وضمانه من خلال آليات إقليمية داخلية متعددة الأطراف، وقال ان التجربة اثبتت فشل الاعتماد على القوات الاجنبية.

وزير خارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان اكد في موسكو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بان ايران ستنسق مواقفها مع روسيا حول تطورات منطقة القوقاز.

أمير عبد اللهيان وفي تصريح صحفي قال ان طهران تتوقع من موسكو أن تبدي رد الفعل والحساسية اللازمة تجاه التغييرات المحتملة في حدود الدول.

وقال وزير خارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان: "لن نقبل بأي حال من الاحوال بالمنطقة تغييرا في الحدود في جنوب القوقاز كما لن نقبل باي تواجد للارهاب والكيان الصهيوني على حدودنا، اعربنا للافروف عن قلقنا لما يجري في جنوب القوقاز علاقتنا ودية مع كل دول الجوار نعتقد ان المنطقة لا تحتمل المزيد من المشاكل".

الوزير الايراني تطرق في المؤتمر الصحفي الى المناورة العسكرية "فاتحان خيبر" التي نفذتها ايران على مقربة الحدود الشمال الغربية للبلاد؛ وصرح ان جمهورية اذربيجان أجرت لحد الان ستة مناورات مع أطراف خارجية، بينما لم تنفذ ايران سوى مناورة واحدة.

من جهته اكد لافروف انه تباحث مع نظيري الايراني حول مقترح تشكيل تحالف ثلاثة زائد ثلاثة، بين الدول القوقازية الثلاث ( جمهورية اذربيجان وارمينيا وجورجيا) الى جانب ايران وروسيا وتركيا؛ مبينا ان تقييم هذا المشروع كان ايجابيا.

ويعد الكيان الاسرائيلي مصدّرا رئيسيا للأسلحة إلى أذربيجان التي تتشارك مع ايران حدودا يبلغ طولها أكثر من سبعمئة كليومترا

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