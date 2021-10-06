فرنسا تعيد سفيرها إلى أستراليا بعد أزمة الغواصات

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وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن باريس ستعيد سفيرها إلى أستراليا بعد سحبه بسبب خلاف نشب إثر إلغاء صفقة غواصات فرنسية، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".

وأبلغ لو دريان مشرعين فرنسيين "طلبت من سفيرنا العودة إلى كانبيرا، لإعادة تحديد إطار علاقاتنا في المستقبل".

وكانت فرنسا قد سحبت السفير من كانبيرا احتجاجا على اتفاق دفاعي بين الولايات المتحدة واستراليا وبريطانيا. ويستهدف الاتفاق الذي يعرف باسم "اوكوس" مجابهة القوة العسكرية الصينية.

وبموجب الاتفاق تعهدت أستراليا بشراء غواصات من الولايات المتحدة وانسحبت من عقد لشراء غواصات فرنسية وهو ما اعتبرته باريس "طعنة في الظهر".