المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية يدين جريمة قتل موظف في لحج

العالم - اليمن

وأكد المجلس في بيان صادر عنه أن الجريمة التي تعرض لها الموظف في منظمة أطباء بلا حدود، ليست الأولى ولا الأخيرة في المناطق الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان التي تعمها الفوضى وجرائم القتل والاغتيالات بشكل شبه يومي.

واستنكر المجلس، صمت الأمم المتحدة تجاه ما يحدث من جرائم قتل وانتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، في المناطق المحتلة.

ودعا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية إزاء ما يحدث، والعمل على فتح مطار صنعاء وفك الحصار وإيقاف العدوان.

وطالب المجلس، بإجراء تحقيق سريع وشفاف وشامل في مقتل موظف أطباء بلا حدود الذي يعمل في المجال الإنساني، وفي كافة التقارير المتعلقة بالانتهاكات ومحاسبة الجناة.