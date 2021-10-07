الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١
٠٥:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية يدين جريمة قتل موظف في لحج

المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية يدين جريمة قتل موظف في لحج
الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

أدان المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، جريمة قتل موظف يعمل في منظمة أطباء بلا حدود، يحمل الجنسية اليمنية برصاص مسلحين في محافظة لحج الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان.

العالم - اليمن

وأكد المجلس في بيان صادر عنه أن الجريمة التي تعرض لها الموظف في منظمة أطباء بلا حدود، ليست الأولى ولا الأخيرة في المناطق الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان التي تعمها الفوضى وجرائم القتل والاغتيالات بشكل شبه يومي.

واستنكر المجلس، صمت الأمم المتحدة تجاه ما يحدث من جرائم قتل وانتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، في المناطق المحتلة.

ودعا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية إزاء ما يحدث، والعمل على فتح مطار صنعاء وفك الحصار وإيقاف العدوان.

وطالب المجلس، بإجراء تحقيق سريع وشفاف وشامل في مقتل موظف أطباء بلا حدود الذي يعمل في المجال الإنساني، وفي كافة التقارير المتعلقة بالانتهاكات ومحاسبة الجناة.

روابط ذات صلة

جريمة جديدة لمرتزقة العدوان على قرار مقتل عبدالملك السنباني بلحج

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ألمانيا تعيد من شمال سوريا 23 طفلا و8 نساء انضممن لتنظيم "داعش"

مساعد سابق لترامب يرفع دعوى تشهير بسبب مزاعم إساءة جسدية

55 إنسان آلي يعززون خدمة البريد اليوناني

محمد بن زايد يستقبل وزير الخارجية القطري

الأطباء في كيان الاحتلال "الاسرائيلي" يهددون باستقالات جماعية

بالفيديو.. دور واشنطن في ايصال "اسرائيل" الى اذربيجان