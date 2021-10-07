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بالفيديو.. دور واشنطن في ايصال "اسرائيل" الى اذربيجان

الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

تلعب الولايات المتحدة دورا كبيرا في توسعة ازمة جنوب القوقاز بجعلها مرتعا للقوات الاسرائيلية.

العالم – خاص بالعالم

ويعتقد الباحث بالشئون الاقليمية والدولية نبيل سرور، ان الحضور الامريكي في المنطقة والمخططات الامريكية التي تستهدف كل الدول التي تعتبرها امريكا في خانة العداء لها ستكون هدفا للكثير من المخططات على المستوى الاستراتيجي الامريكي.

واشار الباحث بالشئون الاقليمية والدولية ان ما يجري على الحدود في اذربيجان لامريكا يد كبرى فيه دعما للكيان الصهيوني.

وكشف نبيل سرور عن وجود ارقام لمبالغ ضخمة دفعتها باكو لشراء اسلحة اسرائيلية.

واكد الباحث بالشئون الاقليمية والدولية انها محاولة لايجاد بؤر توتر تشغل بال ايران عن مشاريعها لاساسية وخططها الاقتصادية وايضا لتؤثر على الحضور الروسي في المنطقة اقليميا.

ووصف نبيل سرور استضافة اذربيجان للاستخبارات والقوات والاجهزة الاسرائيلية بالاضافة الى احتضان جماعات ارهابية بالقنبلة الموقوتة المهددة للامن الروسي والايراني.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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