الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١
٠٥:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

القائد العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الايرانية العميد رسول سنائي راد: نعلم بأن ما يحصل في شمال غرب ايران يقف وراءها الكيان الصهيوني وقوى دولية تسعى لتوظيف بعض الجيران كأدوات

الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ألمانيا تعيد من شمال سوريا 23 طفلا و8 نساء انضممن لتنظيم "داعش"

مساعد سابق لترامب يرفع دعوى تشهير بسبب مزاعم إساءة جسدية

55 إنسان آلي يعززون خدمة البريد اليوناني

محمد بن زايد يستقبل وزير الخارجية القطري

الأطباء في كيان الاحتلال "الاسرائيلي" يهددون باستقالات جماعية

بالفيديو.. دور واشنطن في ايصال "اسرائيل" الى اذربيجان