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الحكومة اللبنانية كلفت وزير الاشغال  التواصل مع دمشق

الحكومة اللبنانية كلفت وزير الاشغال  التواصل مع دمشق
الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

كلفت الحكومة اللبنانية  رسميا وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية التواصل مع دمشق للبحث في أمور عالقة بين البلدين.

العالم_لبنان

وإنه للمرة الأولى منذ اندلاع الأحداث في سوريا، وما تبعها من انقسام لبناني حول الموقف من دمشق، كلّفت الحكومة اللبنانية أحد أعضائها، رسمياً، التواصل مع السلطات السورية للبحث في أمور عالقة تتعلق بالرسوم على الشاحنات اللبنانية التي تعبر الأراضي السورية في طريقها إلى الدول العربية.

علماً أن الزيارات التي قام بها وزراء في الحكومة السابقة وقبلها كانت تتم بشكل شخصي أو بموافقة شفهية من رئيس الحكومة.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة الأخبار اللبنانية اليوم الخميس إلى أنه في الجلسة الحكومية الأولى في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي أمس، عرض وزيرا الصناعة جورج دباكيان والزراعة عباس الحاج حسن للصعوبات التي تعترض الصادرات الزراعية والصناعية، تحديداً في ما يتعلق بكلفة النقل المرتفعة.

ولدى استفسار ميقاتي من وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية حول الأسباب، شرح له الأخير أزمة الرسوم المرتفعة على الشاحنات اللبنانية التي تعبر سوريا إلى الدول العربية. عندها طلب ميقاتي من وزير الأشغال التواصل مع الجانب السوري للبحث في حلول، مؤكداً أن لا مشكلة لدينا في التواصل مع أحد شرط عدم الإضرار بمصالح البلد.

إلا أن حمية أصر على أن يجري الأمر بـتكليف رسمي، فوافق ميقاتي وأكد له أن الحكومة تكلفه رسمياً التواصل مع نظرائه السوري والعراقي والأردني والتركي، وسُجل ذلك في محضر الجلسة بناء على طلب وزير الأشغال.

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الحكومة اللبنانية كلفت وزير الاشغال  التواصل مع دمشق