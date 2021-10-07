بعد نصائح ايران.. هل تتخلى باكو عن شراء وهم الامن من "اسرائيل"؟

العالم - ما رأيكم

ويعتقد باحثون بالشئون الاقليمية والدولية ان الحضور الامريكي في المنطقة والمخططات الامريكية التي تستهدف كل الدول التي تعتبرها امريكا في خانة العداء لها ستكون هدفا للكثير من المخططات على المستوى الاستراتيجي الامريكي.

ويشير الباحثون ان ما يجري على الحدود في اذربيجان لامريكا يد كبرى فيه دعما للكيان الصهيوني.

ويكشف الباحثون بالشئون الاقليمية والدولية عن وجود ارقام لمبالغ ضخمة دفعتها باكو لشراء اسلحة اسرائيلية.

ويؤكد الباحثون انها محاولة لايجاد بؤر توتر لشغل بال ايران عن مشاريعها لاساسية وخططها الاقتصادية وايضا لتؤثر على الحضور الروسي في المنطقة اقليميا.

كما يقول باحثون اخرون ان الحكومة الاذربيجانية ضعيفة تنفذ مخططات مشاريع مشبوهة للدول الاخرى خاصة الكيان الصهيوني التي تضر بالحكومة وسيادة البلاد.

ويشيرون الى ان طهران حذرت باكو من استغلال اراضيها لتنفيذ اغتيالات وعمليات ارهابية في ايران.

ويؤكدون على ان ايران تعرف بتواجد شركات استخبارية وارهابيين من شمال سوريا في الاراضي الاذربيجانية وان طهران ستقوم بضرب تلك المنطقة بشكل مباشر.

ويحذر الباحثون الاستراتيجيون باكو من انتظار مفاجآت اذا لم تستمع الى نصيحة ايران لانها لن تتحمل تواجد الارهابيين والصهاينة في تلك المنطقة.

برأيكم:

ما الذي تريده اذربيجان من خلال شراء امنها من القوات الاجنبية وبينها الاسرائيلية؟

هل تدرك باكو استدراك الاجنبي لاراضيها يلحق الضرر بها ويدمرها؟

كيف تقرأ المناورات الايرانية العسكرية على الحدود الاذرية ورسائلها؟

ماذا عن الدور الامريكي في توسيع الازمة ما بين الدول الواقعة جنوب روسيا؟