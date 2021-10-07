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مباحثات ايرانية روسية حول الوضع في سوريا وافغانستان

مباحثات ايرانية روسية حول الوضع في سوريا وافغانستان
الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

التقى كبير مستشاري وزير الخارجية للشؤون السياسية "علي اصغر خاجي"، اليوم الخميس، مندوب الرئيس الروسي في الشأن السوري "الكساندر لافرونتيف"؛ و بحث معه الوضع في سوريا وافغانستان واليمن. 

العالم - ايران

وافاد مراسل "ارنا" في موسكو نقلا عن الخارجية الروسية، ان المباحثات بين خاجي و لافرونتيف اليوم، تناولت عملية التسوية السياسية وايصال المساعدات الانسانية الى الشعب السوري، وفقا للقراري مجلس الامن الدولي 2254 و2585.

الى ذلك، استعرض المسؤول الروسي مع كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني، اهم القضايا الاقليمية المدرجة على جدول اعمال مجلس الامن الدولي مع التركيز على الجهود الدولية المشتركة لحل الازمة في افغانستان واليمن.

يأتي ذلك عقب زيارة وزير الخارجية الايراني "حسين اميرعبد اللهيان" الاخيرة الى موسكو، ومباحثاته امس الاربعاء مع نظيره الروسي "سرغئي لافروف" التي تناولت مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

علما، ان امير عبداللهيان غادر موسكو امس، متوجها الى العاصمة اللبنانية بيروت.

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