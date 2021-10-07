 68 بالمائة من العراقيين سيشاركون في اقتراع العاشر من تشرين

العالم - العراق

وقالت الوزارة في بيان، إن "الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية أجرت استبيان لآراء المواطنين حول مشاركتهم في الانتخابات المؤمل اجراؤها في العاشر من شهر تشرين أول الجاري في بغداد والمحافظات وقد أظهر ان 68% منهم أبدوا عزمهم على المشاركة بالانتخابات باعتبارها السبيل الوحيد للتغيير".

وأضافت "فيما أكد 83% من المواطنين على قدرة القوات الأمنية على حماية العملية الانتخابية، ونجاح الانتخابات أمنيا".

وبحسب البيان "شمل الاستطلاع المواطنين من كلا الجنسين ومن مختلف الأعمار في أغلب محافظات البلاد ممن يحق لهم التصويت والاقتراع".