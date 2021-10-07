إعصار "شاهين" يضرب محافظة حضرموت اليمنية

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وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، بأن سيولا وفيضانات ضربت مدينة المكلا مركز المحافظة، وأدت إلى تضرر العديد من المنازل خاصة القديمة منها وجرف نحو 20 سيارة.

وأضاف أن السيول تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في المكلا، وعزل أجزاء من المدينة عن بعضها بعد أن غمرت المياه الطرق الرئيسة والشوارع.

وأشار إلى استمرار تدفق السيول في المكلا، في ظل توقعات بهطول مزيد من الأمطار على المدينة.

في سياق متصل، وجه وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح، السلطات الطبية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، برفع الجاهزية القصوى لمجابهة تأثيرات إعصار "شاهين".

وشدد بحيبح، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، على "ضرورة رفع أداء أقسام الطوارئ والإسعافات في عموم المستشفيات العامة والخاصة وتعزيزها بالطواقم المتخصصة ورفع جاهزية فرق الطوارئ والإسعافات وتوزيع سيارات الإسعاف في الطرق العامة".

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أطلقت هيئة الأرصاد الجوية في اليمن، تحذيرا من تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي جراء الرطوبة التي خلفها إعصار "شاهين"، مصحوبة بأمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة ومصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، البيضاء والضالع وسلسلة المرتفعات والمنحدرات الجبلية الغربية من لحج وتعز جنوباً حتى صعدة شمالا.