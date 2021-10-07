الكيان الاسرائيلي: عُمان قد تكون الدولة التالية بالتطبيع

العالم - الاحتلال

ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "i24news"، عن إلياف، أن إسرائيل، دائماً، ما تصف سلطنة عمان بأنها واحدة من الدول المحتمل استعدادها لإقامة علاقات دبلوماسية مع تل أبيب، بعد ترحيبها بتوقيع اتفاقات التطبيع الأخيرة مع إسرائيل، حسب تعبيره.

وأوضح إلياف بأن إسرائيل تتحدث مع جميع دول المنطقة، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبأن إسرائيل تواصل التعاون مع سلطنة عمان، مدعيا أن هناك مشروعا تعاونيا هيدروليكيا بين الطرفين، بالاشتراك مع الأردن.

ويشار إلى أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الصهيوني السابق، زار سلطنة عمان، في العام 2018 برفقة زوجته سارة، في أول رحلة لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى منذ أكثر من عقدين، والتقى، آنذاك، بالسلطان قابوس بن سعيد.

وعلى الرغم من ذلك، سبق أن صرح وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، أن السلطنة لن تكون ثالث دولة خليجية بعد الإمارات والبحرين تطبع علاقاتها مع تل أبيب، قبل حصول الفلسطينيين على دولتهم.

وكان يائير لابيد، وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، قد صرح بأنّ بلاده بصدد توقيع اتفاقيات مع دول عربية وشرق أوسطية لا يمكن حالياً الإفصاح عن أسمائها.