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لبنان يواجه العراق في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر

لبنان يواجه العراق في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر
الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

يلتقي المنتخب اللبناني لكرة القدم نظيره العراقي عند الخامسة والنصف عصر اليوم الخميس في ملعب خليفة في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية الحاسمة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

العالم_لبنان

أكد المدير الفني للمنتخب اللبناني التشيكي ايفان هاسيك خلال مؤتمر صحافي، أننا جهازون لخوض اللقاء بروح عالية، على الرغم من أن المباراة لن تكون سهلة والمنتخبين يطمحان إلى الفوز، واصفا المنتخب العراقي بالقوي والعريق، لضمه عناصر مميزة".

واعتبر أن من يبلغ هذه المرحلة من التصفيات بسعيه إلى نهائيات المونديال يعرف جيدا ما ينتظره من صعوبات وعليه أن يكون مستعدا ونحن قادرون على تقديم الأفضل.

بدوره أكد قائد المنتخب حسن معتوق أننا "سنسعى لإسعاد الشعب اللبناني والدافع كبير جدا رغم أن المجموعة صعبة وأمامنا فرصة لاحراز النقاط وتحسين موقعنا بالترتيب علما ان التصفيات لا تزال في بدايتها.

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