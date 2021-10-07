شاهد.. الزلزال بقوة 5.7 درجة الذي ضرب إقليم بلوتشستان الباكستاني

العالم - باكستان

في وسط الظلام هرع الناس في إقليم بلوتشستان جنوبي باكستان إلى الشوارع، هربا من زلزال بقوة 5.7 الدرجة على مقياس ريختر دمر عشرات المنازل فوق رؤوس أصحابها.

الزلزال الذي وقع على عمق 20 كيلومترا وعلى بعد 100 كيلومتر من عاصمة الإقليم كويتا، تسبب في انهيار أكثر من 100 منزل طيني، كما ألحق أضرارا بعدد كبير آخر من المباني بما فيها مبان حكومية، ما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين معظمهم من النساء والأطفال.

ويقول مظفر خان تارين المواطن الباكستاني: "ضرب الزلزال حوالي الساعة الثالثة صباحا.. والمصابون بجروح خطيرة متواجدين في المستشفى وينتظرون سيارات الإسعاف لنقلهم إلى كويتا."

ومن بين المدن والبلدات التي شعرت بالهزة الأرضية، كانت مدينة هارناي الجبلية من أكثر المناطق تضررا جراء الزلزال، حيث أصبح المئات من سكانها بلا مأوى، فيما أجبر انقطاع التيار الكهربائي العاملين في مستشفاها العام على معالجة الجرحى على كشافات الهواتف المحمولة.

وبسبب صعوبة وصول فرق الإنقاذ إلى هارناي لعدم وجود طرق معبدة، قررت السلطات الباكستانية إرسال طائرات هليكوبتر إلى المنطقة هارناي لدعم عمليات الإغاثة وإخلاء الجرحى.

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