إتصال هاتفي يجمع الرئيس التونسي بأمير قطر

العالم - قطر

وقال الديوان الأميري القطري في بيان، إن "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، تلقى اتصالاً هاتفياً، مساء الأربعاء، من الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، هنأه خلاله على نجاح أول انتخابات تشريعية لمجلس الشورى".

وأضاف البيان أنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين قطر وتونس، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

بدوره أعرب الرئيس التونسي خلال الاتصال عن تمنياته لأعضاء المجلس المنتخب التوفيق في أداء مهامهم، وللشعب القطري المزيد من التطور والنماء.

من جانبه ذكر الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية التونسية أن "علاقات الأخوة المتينة، والتأكيد على الحرص المشترك على مزيد تطويرها، وتقديم التهاني على الانتخابات التي تمّ تنظيمها مؤخّراً لاختيار أعضاء مجلس الشورى، كانت أبرز محاور المكالمة الهاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني".

يذكر أن أمير قطر أكد خلال اتصال هاتفي، في يوليو الماضي، مع الرئيس التونسي، ضرورة تجاوز الأزمة السياسية التي تشهدها تونس، وانتهاج كل الأطراف طريق الحوار.