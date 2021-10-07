الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١
١١:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

وزيرة الطاقة الأردنية تكشف موعد إيصال الكهرباء للبنان

وزيرة الطاقة الأردنية تكشف موعد إيصال الكهرباء للبنان
الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٠ بتوقيت غرينتش

عبّرت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، عن أملها بإيصال الكهرباء إلى لبنان بحلول بداية العام المقبل.

العالم - الأردن

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية": "بحثنا الجدول الزمني لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا لتوصيل الكهرباء للبنان".

وأضافت زواتي: "نأمل بتوصيل الكهرباء إلى لبنان بحلول بداية العام المقبل".

وأشارت إلى أن لبنان "يسعى لتمويل خطة نقل الكهرباء من البنك الدولي"، مؤكدة أن "أي شركة ستعمل على ملف نقل الكهرباء للبنان لن تخترق قانون قيصر".

وكان وزراء الطاقة في كل من الأردن ومصر ولبنان وسوريا، قد أعلنوا في سبتمبر، الاتفاق على خارطة طريق من أجل تزويد لبنان، الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية، بالكهرباء مرورا عبر الأراضي السورية.

وأشارت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية في بيان وقتها إلى أنه "تم خلال اجتماع وزراء الطاقة والكهرباء في الأردن وسوريا ولبنان الاتفاق على تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية".

ووفق البيان فقد "تم خلال اجتماع اليوم تقديم خطة عمل وجدول زمني لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا وإجراء كافة الدراسات الفنية واعداد الاتفاقيات اللازمة لتنفيذ عملية التزويد".

روابط ذات صلة

ميقاتي: لبنان قادر على النهوض من جديد

أصحاب المولدات في لبنان  يتمردون على الدولة ووزرائها: التسعيرة لنا!

الاتفاق على إيصال كهرباء الأردن إلى لبنان عبر سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كيف رد حاكم دبي على اتهامه باختراق هاتف الأميرة هيا؟

الصحة الايرانية: 11 الفا و 625 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

مصادر خاصة للعالم:  قسد تنقل عدد من الاطفال والنساء من مخيم الهول

وسم "خوش آمديد" اللبناني يرحب بزيارة وزير خارجية ايران

في مياه الخليج الفارسي ؛ شاهد .. الحرس الثوري يبث مشاهد لقدرته على اعتراض القوات الاميركية والاجنبية

غوتيريش يعرب عن قلقه بشان طرد موظفين أممين من إثيوبيا