عبد اللهيان : نقف بقوة الى جانب لبنان

العالم - ايران

ولدى وصوله مطار بيروت ألقى عبد اللهيان كلمة هنأ فيها "الشعب اللبناني الشقيق بمناسبة تأليف الحكومة الجديدة، وقال: "أود في هذه المناسبة أن أنقل التحيات العطرة والخالصة من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية سماحة السيد إبراهيم رئيسي الى الشعب اللبناني العزيز وللمقاومة الباسلة والى الحكومة اللبنانية الشقيقة".



وأضاف: "أود في هذه الزيارة الرسمية الى لبنان الشقيق ان أعلن موقفا صريحا وحازما بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكما كانت، ستبقى دائما تقف بكل حزم وقوة الى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة من اجل كسر الحصار الظالم الذي يتعرض له في مثل هذه المرحلة الحساسة من تاريخه ولن تبخل بأي أمر في مجال مساعدة لبنان و مؤازرته في حال طلب أي مساعدة تقدم في هذا الإطار".



وختم: "إننا على ثقة تامة بأنه كما تمكن الشعب اللبناني الشريف من تخطي المراحل الصعبة التي مر بها بأنه بإذن الله سيتمكن في هذه المرحلة أيضا من تجاوز الصعوبات التي يعانيها".



ووصل بعد منتصف الليل وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان الى بيروت قادما من موسكو، في زيارة رسمية يستهلها بلقاء الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نببه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.



كما يلتقي الوزير الإيراني وزير الخارجية عبد الله بو حبيب ويعقد لقاءات في مقر السفارة الإيرانية مع ممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية.