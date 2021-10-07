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العلاقات الإيرانية اللبنانية

أميرعبداللهيان يؤكد وقوف بلاده الدائم إلى جانب لبنان قيادة وشعبا +فيديو

الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

بيروت (العالم) 2021.10.07 – شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان على وقوف بلاده الدائم إلى جانب لبنان قيادة وشعبا، وخلال لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا، قال أميرعبداللهيان إن إيران على ثقة تامة بأن لبنان سيتمكن من تخطي الصعوبات التي يعاني منها.

العالم - إيران

وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان حط رحاله في لبنان قادما من العاصمة الروسية موسكو، حيث التقى الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا في مستهل زيارته الرسمية إلى بيروت.

أميرعبداللهيان أكد وقوف بلاده الدائم إلى جانب لبنان قيادة وشعبا وقال إن إيران لن تبخل بأي مساعدات في حال طلب منها ذلك.

وأشار إلى أن طهران على ثقة تامة بأن لبنان سيتمكن من تخطي الصعوبات التي يعاني منها كما تخطى الشعب اللبناني المراحل الصعبة التي مر بها سباقا.

بدوره أكد الرئيس عون دعم بلاده للجهود المبذولة لتعزيز التقارب بين دول المنطقة لاسيما مع الدول العربية، من خلال الحوار القائم لهذه الغاية، معتبرا أن مثل هذا الحوار يمكن أن يقرب وجهات النظر حيال القضايا المختلف عليها.

ونوه الرئيس عون بالتضامن الذي تبديه إيران مع لبنان في مواجهة أزماته، وبالمساعدات التي قدمتها بعد انفجار مرفأ بيروت.

وفي عين التينة التقى أميرعبداللهيان برئيس مجلس النواب نبيه بري حيث بحث الجانبان التطوارات الأخيرة في لبنان والمنطقة لاسيما كسر الحصار على لبنان.

واعتبر أميرعبداللهيان أن التواجد العسكري الأجنبي هو العامل الأساسي لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وفي القصر الحكومي التقى الوزير الإيراني أيضاً رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات المنطقة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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