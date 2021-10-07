شاهد .. الحرس الثوري يبث مشاهد لقدرته على اعتراض القوات الاميركية والاجنبية

العالم - ايران

تزامنا مع إحياء اليوم الوطني للقوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية ؛ تم نشر صور تظهر الرصد والاشراف الكامل لقوات بلادنا المقتدرة على وجود القوات الأمريكية في الخليج الفارسي.

هذا واظهرت بحرية الحرس الثوري من خلال نشر هذه المشاهد اعتراضها وسيطرتها الكاملة على القوات الأمريكية والأجنبية في الخليج الفارسي ، مما يدل على اقتدار بحرية الحرس الثوري الإيراني على الأمريكيين.

وتُظهر هذه المشاهد الخاصة بالحرس الثوري الإيراني التي حصلت عليها وكالة الإذاعة والتلفزيون كيف أن القوارب السريعة التابعة للحرس الثوري الإسلامي تتحكم بشكل كامل في حركة العوامات والسفن الأجنبية في مياه بحر عمان والخليج الفارسي .

يشار الى انه تم تسمية الـ من 7 أكتوبر باليوم الوطني للقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني تخليدا لبسالة الشهيد مهدوي ورفاقه غلام حسين توسلي وبيجن كرد ونصر الله شافعي وخداد أبسالان ومهدي محمديها ومجيد مباركي ، الذين سطروا احدى اكبر ملاحم العزة والجهاد لأبناء البحرية في الحرس الثوري .