وسم "خوش آمديد" اللبناني يرحب بزيارة وزير خارجية ايران

العالم - نبض السوشيال

وانهى عبداللهيان زيارته للعاصمة الروسية عقب اجرائه محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وذلك ما اكده المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الذي عقده الاثنين الماضي بقوله ان حسين اميرعبداللهيان سيزور بيروت نهاية الاسبوع، موضحا بان زيارة وزير الخارجية تقوده الى محطتين وان تشكيل الحكومة اللبنانية هو مطلبنا القديم وانه سيزور لبنان لتقديم التهاني للبنان حكومة وشعبا بمناسبة تشكيل الحكومة.

ووصل عبداللهيان الى لبنان مساء الاربعاء في سياق سلسلة زياراته إلى عدد من عواصم المنطقة والعالم تتناول ملفات هامة وحساسة.

وحسب البرنامج المعلن في بيروت التقى عبداللهيان صباح اليوم الخميس الرئيس اللبناني ميشال عون و أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب.

كما من المقرر ان يلتقي مع ممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية في مقر السفارة الإيرانية في العاصمة بيروت.

وافاد مراسل قناة العالم الاخبارية في بيروت الزميل حسين عزالدين أن لقاءات عدة سوف تتضمنها زيارة وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان إلى بيروت.

وأشار إلى أن من ضمن برامج الزيارة ستكون هناك عدة لقاءات مع فعاليات وقيادات حزبية، منها و في الساعة السابعة مساءا في مقر السفارة الإيرانية في بيروت مع وفد من قادة وممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية في لبنان، على أن يلي ذلك نهار الجمعة لقاء مع القوى والأحزاب الوطنية اللبنانية.

ولفت عز الدين إلى أنه لم يتم بعد حسم هل سيكون للوزير أميبرعبداللهيان مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية إلى جانب نظيره اللبنانية، أم أنه سيختتم زيارته نهار الجمعة بمؤتمر صحافي من مقر السفارة.

وأوضح مراسلنا أنه سوف تكون هناك لقاءات لاحقة مع أمين عام حزب الله لبنان سماحة السيد حسن نصرالله، بالإضافة إلى جولات ربما على أضرحة الشهداء وخاصة الشهيد عماد مغنية وشهداء المقاومة الإسلامية.

وبشأن ردود الأفعال في لبنان تجاه الزيارة أشار إلى أن الكل مهتم في لبنان من حيث التوقيت والمكان الذي قصده أميرعبداللهيان، خاصة وأن هناك تطورات في المشهد الداخلي اللبناني، حيث هناك حكومة ومرحلة سياسية جديدة.

وصباح اليوم الخميس شدد وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان على وقوف بلاده الدائم إلى جانب لبنان قيادة وشعبا، وأكد أن طهران لن تبخل بأيِ مساعدات في حالِ طلب منها ذلك.

وخلال لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا، قال عبد اللهيان إن ايران على ثقة تامة بأن لبنان سيتمكن من تخطي الصعوبات التي يعاني منها كما تخطى الشعب اللبناني المراحل الصعبة التي مر بها.

بدوره أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن دعم بلاده للجهود المبذولة لتعزيز التقارب بين دول المنطقة، لاسيما بين السعودية وايران.

كما وصل وزير الخارجية الجمهورية الاسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان ظهر اليوم الخميس إلى عين التينة في بيروت للقاء رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

وفي خبر عاجل افاد مراسل قناة العالم الاخبارية من بيروت قبل قليل ان وزير الخارحية الايراني أمير عبد اللهيان اجتمع في هذه الاثناء مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في السراي الحكومي.

في هذه الاثناء رأى ​السفير الروسي​ السّابق في لبنان ألكسندر زاسبكين، أن رمزية جولة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، تدل على التنسيق بين الجهات التي زارها، إذ تنقل من ​موسكو​ إلى بيروت ويتوجه بعدها إلى دمشق.

وأكد زاسبكين في حديث تلفزيوني اليوم الخميس، أن إيران اليوم أقرب إلى ​روسيا​ والعلاقات بينها تتخطى الشراكة، وتعمل على ضمان ​الأمن​ في القوقاز ومنطقة ​الخليج الفارسي​.

نتابع الان اهم التغريدات التي اطلقها اللبنانيون تحت وسم (#خوش_آمديد) = (#أهلا_وسهلا) حيث غرد حساب (الرئاسة اللبنانية - Lebanese Presidency) قائلا:

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكّد للرئيس عون على وقوف ايران دائماً إلى جانب لبنان

وغرد حساب (المستشار قاسم حدرج) الذي عرف نفسه في ملفه الشخصي على "تويتر" بانه محام - اعلامي- مستشار في العلاقات الدولية والدبلوماسية رئيس تحرير موقع سنانيوز الاخباري، قائلا:

ايران اختطف لها 4 دبلوماسيين في لبنان

ايران تم تفجير سفارتها وسقط لها شهداء في لبنان

ايران اكبر دولة مساهمة في اعادة اعمار لبنان

ايران لها الدور الأكبر في تحرير لبنان من الصهاينة والتكفيريين

ايران تمد لبنان بالمحروقات وتعرض كل انواع الدعم

ايران تحتل قلوبنا حبا ووفاءا #خوش_أمديد

كما غرد حساب الناشطة اللبنانية (يُمنى بنت الارض || YoMnA ||) التي كتبت عبارة في ملفها الشخصي في "تويتر" قالت فيها (‏‏‏الوصية الاساس :حفظ المقاومة الاسلامية)، كتبت (يُمنى بنت الارض || YoMnA ||) في تغريدتها قائلة:

العهد والوعد أبناء ولاية الفقيه... #خوش_آمديد #ايران_لبنان

وشارك حساب الناشط الايراني (رضا شاكر نيا - Reza_shakerniya) في تغريدة على هذا الوسم (#خوش_آمديد) = (#أهلا_وسهلا)، قائلا:

واضح أن تفجير بيروت تحت سيطرة الولايات المتحدة وحلفائها

برأيك ، عندما أظهرت جميع عناوين وسائل الإعلام أنباء الاضطرابات التي يعاني منها الشعب الأمريكي ، يمكن للولايات المتحدة أن تحصل على كل ما يشتت الانتباه. نعم ، من خلال تحويل وسائل الإعلام إلى مكان آخر كن قويا يا لبناني...

حزن لبنان حزن ایران It is clear that the Beirut bombing is under the control of the United States and its allies How do you think America could get all the distractions when the headlines of all the media showed the news of the unrest of the American people; Yes,

غرد حساب الناشطة اللبنانية (ياسمين - Jasmine) موجهة ترحابها للوزير الايراني قائلة:

أنت مرحب بك في لبنان .. أرض الشرف والكرامة

شارك حساب الناشط البناني (جاد بيطار 64 - Jad-bitar64@.com) بتغريدة قال فيها:

#خوش_امديد

الشعب الذي يفقد قدرته على

تحديد العدو من الصديق فهو

لا يستحق الحياة ولا يستحق وطناً

سيأتي وزير خارجية ايران ليفتح ذراعيه مساعداً وحاضناً ورافعاً للظلم عنّا

نجد من يتظاهر ضده.

ويأتي مندوب صهيوني بلباس رعاة البقر

فيرحب به الاذلاء ويستجدون

إحتلاله وهيمنته.

اهلاً وسهلا

ونختم هذه الحلقة من نبض السوشيال مع تغريدة لحساب الناشطة الايرانية (زاده فروردين -زاده ی فروردین) التي شاركت في هذا الوسم (#خوش_آمديد) = (#أهلا_وسهلا) بفيديو عبارة عن نشيد "ای ایران ای مرز پر گهر" الذي تم تعريبه والقائه من قبل شباب لبنانيين تحت عنوان (إيران ايتها الارض الملأى بالجواهر) وكتبت قائلة:

شاهد واستمتع بأداء نشيد باللغة العربية للشباب اللبناني تحت عنوان "إيران ايتها الارض الملأى بالجواهر"..

ببینید و لذت ببرید اجرای سرود «ای ایران ای مرز پر گهر» به زبان عربی توسط جوانان لبنانی هم‌نوازی و هم‌نوائی در دورانِ قرنطینه‌های خانگی بخاطر شیوعِ کرونا #ایران_لبنان

