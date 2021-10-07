عبد اللهيان: نؤمن بمبدأ الحوار في الكثير من الملفات الاقليمية والدولية

وخلال مؤتمر صحفي عقب لقائه نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب أشار امير عبد اللهيان إلى أنه تم قطع شوط جيد بالمفاوضات بين ايران والسعودية.

وقال وزير الخارجية الإيراني: "إن رسائل اميركا الشفاهية لانعتمدها ولانعتمد بالوعود الاوروبية الواهية"

وحيا ذكرى القادة الشهداء الذين قادوا مسيرة المقاومة كالشهيد مغنية والشهيد قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس.

وشدد عبد اللهيان على ان ايران هي البلد الوحيد التي التزمت بتعهداتها حتى اللحظة الاخيرة.

والتقى وزير الخارجية الايراني كبارَ المسؤولين اللبنانيين، وأكد وقوف بلاده الدائم الى جانب لبنان.

وشدد وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان على وقوف ايران الدائم إلى جانب لبنان قيادةً وشعباً.

وخلال لقائه الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، قال عبد اللهيان إن ايران على ثقة تامة بأن لبنان سيتمكن من تخطي الصعوبات التي يعاني منها.

بدوره أعرب عون عن دعم بلاده للجهود المبذولة لتعزيز التقارب بين دول المنطقة.

وكان عبداللهيان قد غادر مساء الاربعاء، العاصمة الروسية موسكو متجها الى العاصمة اللبنانية بيروت ، بعد ان التقى نظيره الروسي سيرغي لافروف وبحث معه مختلف القضايا الثنائية والاقليمية.

ويجري وزير الخارجية الايراني زيارة لبيروت لتقديم التهاني بمناسبة بدء مهام الحكومة اللبنانية الجديدة، واجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في هذا لبنان.