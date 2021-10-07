الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١
٠١:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مدفعية الجيش السوري تقصف مقرات المسلحين بريف إدلب

مدفعية الجيش السوري تقصف مقرات المسلحين بريف إدلب
الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٤١ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من سوريا ان مدفعية الجيش السوري قصفت مقرات وتحركات المسلحين في ريف ادلب.

العالم - سوريا

وأوضح مراسلنا ان مدفعية الجيش السوري قصفت مقرات وتحركات المسلحين في محيط قرى وبلدات البارة وكنصفرة وكفرنبل وبليون ومنطف وسفوهن وفليفل والرويحة بريف ادلب.

وفي درعا، أفادت مراسلة قناة العالم الاخبارية، انه تم البدء بإستكمال إجراءات تسليم السلاح وتسوية أوضاع المطلوبين بمدينة إنخل بالريف الشمالي لمحافظة درعا جنوبي سوريا، وذلك تزامناً مع دخول وحدات الجيش السوري على مدينة جاسم والبدء بعمليات تمشيط وتفتيش المدينة من أي قطع سلاح.

وفي الحسكة، استشهد مدني واحد وإصيب 15 آخرون برصاص مجموعات "قسد" المدعومة من الإحتلال الأمريكي بريف "تل براك" شمال الحسكة، جرّاء منعهم لمسلحي الميليشات من سرقة محوّلة كهربائية تغذي المنطقة.

روابط ذات صلة

ارتفاع منسوب التصعيد في ادلب يعيد احتمالات اقتراب الحسم

ارهابيي إدلب يعتدون على شمال شرق جبلة بقذيفتين

قمة بوتين واردوغان.. تطورات ادلب مهمة ولكن "إس-400" يمكن أن تقلب المعادلات!

أكثر من 3000 جندي تركي دخلوا سوريا مؤخرا.. ماذا يجري في ادلب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اليمن: إسقاط طائرة تجسس امريكية في أجواء جيزان

مدفعية الجيش السوري تقصف مقرات المسلحين بريف إدلب

عبد اللهيان: نؤمن بمبدأ الحوار في الكثير من الملفات الاقليمية والدولية

كيف رد حاكم دبي على اتهامه باختراق هاتف الأميرة هيا؟

الصحة الايرانية: 11 الفا و 625 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

مصادر خاصة للعالم:  قسد تنقل عدد من الاطفال والنساء من مخيم الهول