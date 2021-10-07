رياض منصور يعلن عن خطة مع الأردن لوضع حد لانتهاكات الاحتلال

العالم ـ فلسطين

وأضاف منصور، اليوم الخميس، انَّ رسائل ستوجه لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ستتضمن انتهاك الاحتلال بحق المقدسات بالقدس المحتلة حول السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك، في انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والوصاية الهاشمية بهذا الشأن، مشيرًا في السياق إلى أن الرسائل ستتضمن أيضا موافقة الاحتلال على بناء عشرةِ آلاف وحدة استيطانية في مطار القدس.

وحول الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي في الـثامن عشر من الشهر الجاري برئاسة كينيا، قال: إنَّ هذا الاجتماع سيكون ميدانا آخر في النقاش العام والمفتوح للتطرق إلى كلِّ هذه المسائل، والطلب من دول مهمة والاتحاد الأوروبي ودول عدم الانحياز والمجموعتين العربية والإسلامية أن يدلوا ببيانات سواء مباشرة أو مكتوبة عن كل ما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من انتهاكات.