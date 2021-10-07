الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١
٠٢:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الأردن تحذر من قرارات المحاكم الإسرائيلية العنصرية

الأردن تحذر من قرارات المحاكم الإسرائيلية العنصرية
الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

أكد الأمين العام للجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان أن الانتهاكات والتعديات الإسرائيلية اليومية على الشعب الفلسطيني مرفوضة قانونيا ودوليا.

العالم ـ الأردن

وأوضح كنعان أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن المسلسل الإسرائيلي المتكرر ضد الإنسان والشجر والحجر في فلسطين والقدس، وتستند في تنفيذه إلى قوانين عنصرية باطلة.

وأضاف، أن ما طالعته اللجنة في وسائل الإعلام عن السماح للمستوطنين من قبل المحكمة الإسرائيلية بالصلاة الصامتة في المسجد الأقصى المبارك، يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم محاكمه وأجهزته الأمنية ومؤسساته ذراعا استعماريا في تنفيذ مخططاته التهويدية متجاهلاً جميع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن واليونسكو والتي تؤكد ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس.

وتابع، أن الشرعية الدولية حددت من خلال العديد من القرارات الصادرة عنها أن ما يجب أن يطبق على أرض فلسطين المحتلة هو القانون الدولي واتفاقية لاهاي 1907، واتفاقية جنيف 1949، وغيرها من لوائح قانونية وحقوقية وإنسانية عالمية مجمع عليها، بما فيها أن المسجد الاقصى المبارك وبحسب قرار اليونسكو، هو ملك خالص للمسلمين وحدهم ولا علاقة لليهود به، فلا يجيز لهم التاريخ والقانون والهوية الحضارية العربية الإسلامية أن يمارسوا طقوسهم داخل المسجد بأي شكل من الأشكال.

ومن جهته أعلن مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور، اليوم، أنَّه يجري التحضير لوضع خطة بالتنسيق مع الأردن لاستنفار كلِّ مكونات المجتمع الدَّولي من خلال التشاور مع الأطراف المعنية لوضع حد لانتهاكات الاحتلال في القدس، ومنع قرارهم حول صلاة اليهود والمتطرفين في المسجد الأقصى من التطبيق على أرض الواقع.

روابط ذات صلة

بالفيديو.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

محكمة اسرائيلية تسمح لليهود بأداء "شعائر تلمودية" في الأقصى وحماس ترد

القدس الدولية: الاحتلال يعتدي على دور الأردن وأمانته تجاه الأقصى

مذكرة احتجاج أردنية تطالب الاحتلال بوقف انتهاكاته في "الأقصى"

الأردن يحذر من تمكين اليهود المتطرفين ممارسة اقتحامات الأقصى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد...مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون صلوات تلمودية

الاسدي في حوار خاص مع قناة العالم.. الانتخابات العراقية مهمة ومفصلية لاعتمادها طريقة جديدة

هذا ما قاله السيد مقتدى الصدر حول التصويت الخاص

في إطار ازمة شرق السودان .. شاهد.. شلل تام في موانئ البحر الأحمر

تعرف على عدة طرق بسيطة لتجنب السكتة الدماغية

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 07-10-2021