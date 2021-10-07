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عبداللهيان یصف المباحثات التي اجراها في موسكو بالممتازة

عبداللهيان یصف المباحثات التي اجراها في موسكو بالممتازة
الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

وصف وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان المباحثات التي اجراها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو بالممتازة وتناولت شؤون المنطقة والاتفاق النووي.

وورد في تغريدة كتبها عبداللهيان على موقع تويتر في الاشارة الى زيارته الاخيرة لموسكو: إن مفاوضات ممتازة جرت مع وزير خارجية روسيا تناولت مواضيع مختلفة وذات رغبة مشتركة منها افغانستان والقوقاز وسوريا واليمن والاتفاق النووي.

واضاف: اتفقنا على المزيد من التنسيق بين البلدين في شؤون المنطقة والمواضيع العالمية وكذلك تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والعلاقات الثقافية.

ويشار الى ان عبداللهيان زار موسكو يوم الثلاثاء الماضي بدعوة من نظيره الروسي سيرغي لافروف ومن ثم توجّه الى بيروت في زيارة رسمية للقاء كبار المسؤولين اللبنانيين.

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