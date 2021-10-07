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تصفيات مونديال 2022: کوريا الجنوبية تخطف فوزا ثمينا من سوريا في اللحظات الاخيرة(شاهد)

الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

خسر المنتخب الكروي السوري أمام كوريا الجنوبية بهدف لاثنين في المباراة التي انتهت بينهما في سيئول قبل قليل ضمن التصفيات الاسيوية الموهلة لمونديال 2022 .

‏العالم-منوعات

وانتهى الشوط الأول للمباراة سلبا بعد أفضلية كورية وجاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني.

ولم يتمكن المنتخب السوري الصمود أمام مضيفه الكوري الجنوبي عقب تسجيله هدف التعادل في الدقيقة 84 بطريقة جميلة من عمر خريبين لأن هفوة دفاعية عنوانها سوء التمركز كلفت سورنا هدف التأخر في الدقيقة 89 عبر سون هيونغ مين أحد نجوم الدوري الإنكليزي لتنتهي المباراة بخسارة سوريا .

وبهذا الفوز، رفع المنتخب الكوري الجنوبي رصيده إلى 7 نقاط وصعد إلى صدارة المجموعة الأولى موقتا بانتظار المباراة بين المنتخبين الايراني والاماراتي اليوم ضمن المجموعة ذاتها، فيما تجمد رصيد المنتخب السوري عند نقطة يتيمة في المركز الخامس قبل الأخير.

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