الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١
٠٤:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

اقتراع العراق ليوم غد.. تعرف أكثر على 'التصويت الخاص'

اقتراع العراق ليوم غد.. تعرف أكثر على 'التصويت الخاص'
الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

تشهد العاصمة العراقية بغداد والمحافظات يوم غد الجمعة، التصويت الخاص في الانتخابات المبكرة في عموم المحافظات لاختيار مجلس نواب جديد.

العالم - العراق

وأفادت مواقع اعلامية عراقية ان مجموع عدد ناخبي التصويت الخاص يبلغ في عموم العراق 1075727، مقسمة على 1062651 ذكور، و 13076 اناث.

ويشمل التصويت الخاص بحسب المفوضية العليا للانتخابات، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، جهاز مكافحة الإرهاب، وزارة داخلية الإقليم، وزارة البيشمركة، النازحون، نزلاء السجون العراقية.

وأكد رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي يوم أمس الأربعاء، أن الحكومة وفرت جميع المتطلبات الخاصة بالمفوضية وقيادة العمليات المشتركة، للقيام بمهامهم المطلوبة، في إجراء انتخابات سليمة ونزيهة، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات الأمنية؛ لمنع أي حالة من حالات التدخل والتزوير.

بدورهم، أكد قادة أمنيون لـ"السومرية نيوز"، في وقت سابق، أن "كافة قطعات وزارة الداخلية على استعداد تام لتأمين المراكز الانتخابية، وقوات الرد السريع والاستخبارات والأمن وجميع الأصناف ضمن الواجب، هي مستعدة لتوفير كامل الحماية لسير العملية الانتخابية"، فيما كشفت قيادة العمليات المشتركة، عن آخر المستجدات الامنية الخاصة بيوم الاقتراع.

وقال المتحدّث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي إن "اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات باشرت بالاشراف على توزيع القطعات وفتح الاطواق الامنية"، مضيفاً "ايضا باشرت اللجنة بملاحظة المخازن الخاصة بخزن صناديق الاقتراع ونقل المواد الخاصة بيوم الاقتراع من احبار واجهزة"، مؤكدا انها "خاضعة لحماية مشددة".

روابط ذات صلة

هذا ما قاله السيد مقتدى الصدر حول التصويت الخاص

إنتهاء عمل البرلمان.. وبدء خطة أمنية لتأمين الانتخابات +فيديو

الانتخابات العراقية : الإقتراع الخاص والفئات المشمولة

الحشد الشعبي يندد بعدم مساواته في 'التصويت الخاص'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. حلّ البرلمان العراقي.. والاستعداد للانتخابات المبكرة

شاهد.. مدى أهمية زيارة عبداللهيان إلى لبنان

مدير المسجد الأقصى يعتبر الوضع خطير و'اسرائيل' تتحمل نتائج قراراتها

عبداللهيان: لا خيار أمام الأميركيين سوى الانسحاب من المنطقة

اليمن: انفجار عنيف يهز مأرب

هنية: تحرير الأسرى أمانة في أعناق قيادة الحركة وعلى رأس أولوياتها