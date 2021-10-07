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تفاعل واسع مع 'إكسبو البديل لحقوق الإنسان' لفضح انتهاكات الإمارات

تفاعل واسع مع 'إكسبو البديل لحقوق الإنسان' لفضح انتهاكات الإمارات
الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

حظيت حملة حقوقية لفضح انتهاكات الإمارات لحقوق الإنسان بالتوازي مع استضافتها معرض إكسبو دبي 2021 بتفاعل واسع عالميا.

العالم- اليمن

وأطلقت 20 منظمة حقوقية -من بينها مركز مناصرة معتقلي الإمارات- حملة مشتركة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “إكسبو البديل لحقوق الإنسان”.

وتستهدف الحملة رفع الوعي بحالة حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وللتذكير بقضية معتقلي الرأي في سجون النظام الحاكم في أبوظبي.

وانطلقت الحملة منذ الأول من تشرين أول/أكتوبر الجاري وتستمر شهراً كاملاً، وتتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة من ضمنها إطلاق عريضة تدعو حكومة أبوظبي إلى إطلاق سراح معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في السجون الإماراتية بسبب ممارسة حقهم في التعبير السلمي.

وأطلقت الحملة وسم #altexpohumanrights داعية المغردين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة فيه، مشيرة إلى أنها ستكشف خلال الأيام القادمة عن شعار الحملة، والفعاليات القانونية والفنية التي أعدتها.

والشهر الماضي حثّ “البرلمان الأوروبي” الدول على عدم المشاركة في المعرض وذكر انتهاكات الحقوق وسجن الناشطين واستخدام الحكومة لبرمجيات التجسس لاستهداف المنتقدين.

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