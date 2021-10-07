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ايران ترسل مساعدات انسانية الى افغانستان

ايران ترسل مساعدات انسانية الى افغانستان
الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلن الهلال الاحمر الايراني عن ارسال شحنة مساعدات انسانية تضم مواد غذائية الى الشعب الافغاني.

العالم - ايران

وقال الامين العام للهلال الاحمر الايراني محمد حسن قوسيان مقدم، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن الشعب الافغاني يواجه نقصا حادّا في المواد الغذائية بسبب التطورات الاخيرة والحظر الشديد ضد هذا البلد.

واضاف: استطاع الهلال الاحمر الايراني ارسال شحنة من المساعدات الانسانية تضم مواد غذائية الى هذا البلد.

وتابع: نقلت هذه الشحنة الى العاصمة الافغانية كابول جواً بحضور القوات الامنية والمسؤولين الحكوميين من كلا البلدين وتم تسليمها الى الهلال الاحمر الافغاني لتوزيعها بين الفقراء والمتضررين بهذا البلد.

ولفت قوسيان مقدم الى ان هذه الشحنة تبلغ زنتها 50 طنا وتضم السكر والرز ومواد غذائية اخرى بقيمة 15 مليار ريال.

ونوه الى ارسال شحنتين من المساعدات الانسانية الى افغانستان في الاسبوع المقبل.

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