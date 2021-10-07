ريف دمشق.. إيقاف مروجي مخدرات وضبط حشيش وكبتاغون وكافتين

العالم - سوريا

وأفادت الوكالة العربية السورية للانباء (سانا)، ان وزارة الداخلية السورية ذكرت في بيان، أنه بعد ورود معلومات إلى فرع مكافحة المخدرات بدمشق حول وجود شخص مقيم في يبرود بريف دمشق يقوم بحيازة وترويج مادة الحشيش المخدر ولديه كمية كبيرة يستعد لترويجها في محافظتي دمشق وريفها ومن خلال المراقبة الدقيقة وبكمين محكم تمكن فرع المكافحة من إلقاء القبض على شخصين.

وأضافت أنه ضبط بحوزة أحدهما مسدس حربي مع مذخر وبالتحقيق معهما اعترفا بحيازتهما وتعاطيهما وترويجهما المواد المخدرة بمساعدة شخص متوار يقوم بتخزين مادة الحشيش المخدر ضمن مزرعة عائدة له في محلة يبرود مبينة أنه بتفتيش المزرعة المذكورة عثر فيها على المواد المخدرة وتمت مصادرتها وبلغت كمية المواد المخدرة المصادرة 240 كغ من مادة الحشيش المخدر و75000 حبة كبتاغون مخدرة و11 كغ من مادة الكافتين التي تستخدم في تركيب مادة الهيروئين المخدرة.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع المقبوض عليهما والبحث مستمر عن المتواري المذكور حتى كشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.