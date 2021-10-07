شاهد.. رسالة عبداللهيان لقادة الفصائل الفلسطينية

العالم - خاص بالعالم

وقال عبدالليهان بعد الاجتماع استمرار بلاده بدعم فلسطين والقدس الشريف معربا عن أمله بعقد اجتماع لدعم فلسطين بمشاركة الفصائل في ايران أو في بلد آخر.

وتباحث وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان والامين العام لحركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية حول تعزيز دعم المقاومة والتطورات في الاراضي المحتلة.

وأورد قسم الاعلام وشؤون المتحدث باسم وزارة الخارجية ان اللقاء حضره عدد من قادة حركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية.

وفي موضوع اخر قال حسين أميرعبداللهيان إن إيران أعلنت للسعودية استعدادها لعودة العلاقات الثنائية لافتا إلى أن الرياض ردت على ذلك بأنها تدرس الإعلان الإيراني.



وشدد أميرعبداللهيان على أن لا خيار أمام الأميركيين إلا الانسحاب من المنطقة مشيرا إلى أن الوجود الأميركي في المنطقة سينتهي في المستقبل القريب.

وحول الشأن الأفغاني أكد أميرعبداللهيان أن إيران تدعم تشكيل حكومة موسعة وشاملة في البلاد.

وقد وصل وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان وصل الى بيروت فجر الخميس في زيارة رسمية بدعوة من نظيره اللبناني والتقى الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري اضافة الى نظيره اللبناني.