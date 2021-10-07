شاهد..أحدث تدهور في علاقات الغرب والشرق

العالم - خاص بالعالم

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أعلن أن الحلف قرر سحب أوراق اعتماد ثمانية أفراد من البعثة الروسية في بروكسل وقال أنه اقترح على موسكو عقد اجتماع لمجلس الحلف الأطلسي وروسيا "لمناقشة" الموضوع.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ: "الأمر ليس مرتبطاً بحدث محدد، لكننا اكتشفنا أن أفراداً من البعثة الروسية هم عملاء من الاستخبارات الروسية غير معلنين، ولاحظنا زيادة في الأنشطة الخبيثة التي تقوم بها روسيا، على الأقلّ في أوروبا. كان ينبغي علينا التحرّك".



روسيا التي رفضت عقد اجتماع مشترك قالت إن حلف شمال الأطلسي برهن على رفضه تطبيع العلاقات مع موسكو عبر سحب اعتماد أعضاء من بعثتها لدى الحلف واتهامهم بالتجسس.

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال ان هناك تناقض واضح بين تصريحات ممثلي الحلف التي تعبر عن الرغبة في تطبيع العلاقات مع روسيا، وأفعالهم، واضاف أن "هذه التصرفات لا تثير لدى موسكو إطلاقا أوهاما بشأن تطبيع العلاقات.

وتعهدت موسكو بالرد لكنها قالت ان الرد قد لا يكون بالضرورة باتخاذ خطوة مماثلة.

ويأتي التصعيد الجديد بعد بوادر أزمة دبلوماسية حادة بين الولايات المتحدة وروسيا، حيث هددت موسكو بإغلاقِ المنشآتِ الدبلوماسية الأميركية في روسيا، إثر مطالبات في مجلسِ الشيوخ الأميركي لإدارة الرئيس جو بايدن بطردِ ما يصلُ إلى 300 دبلوماسي روسي إذا لم تصدر موسكو مزيداً من التأشيرات لموظفي السفارة الأميركية بسبب ما يراه سنتورات في مجلس الشيوخ من تفاوت في التمثيلِ الدبلوماسي بين البلدين.