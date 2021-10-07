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مكتب السيد السيستاني: يوم غد الجمعة الاول من شهر ربيع الأول

مكتب السيد السيستاني: يوم غد الجمعة الاول من شهر ربيع الأول
الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلن مكتب المرجع الديني الاعلى آیة الله السيد علي السيستاني اليوم الخميس، أن يوم غد الجمعة هو اليوم الأول من شهر ربيع الاول.

العالم - العراق

وذكر مكتبالسيد السيستاني في بيان، إن "يوم غد الجمعة الموافق (٨ / ١٠ / ٢٠٢١ م) هو اليوم الأول من شهر ربيع الأول لعام ١٤٤٣ للهجرة، ونسألكم الدعاء".

وكان مكتب المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني قد توقع في وقت سابق اليوم، ان يُرى هلال شهر ربيع الأول مساء اليوم الخميس (29/صفر الخير/1443هـ) الموافق (7 /10 /2021) بالعين المجردة في أفق مدينة النجف الأشرف.

وجاء في كراس مواقيت الاهلة لعام 1443هـ الصادر عن مكتب المرجع الأعلى في العراق "يُتوقع ان يكون هلال شهر ربيع الاول مساء يوم الخميس (29/ صفر/1443هـ) الموافق (7/ تشرين الاول/ 2021م) في أفق مدينة النجف الأشرف عند غروب الشمس في الساعة (5:39)".

واضاف "وفي هذه الحالة يتوقع أن يُرى الهلال بالعين المجردة".

ومما تجدر الاشارة له انه ورد في مقدمة الكراس "أنّ هذه الحسابات لا تمثل رأي المرجعية الدينية، بل هي مجرد توقعات فلكية، لأنّ بداية الشهور القمرية تعتمد على ثبوت رؤية الهلال شرعاً، لذا نأمل من المؤمنين كافة رصد أهلة الشهور وفقاً للبيانات المذكورة في هذا الكراس وإعلامنا بالرؤية إن أمكن ذلك، وأن لا ينسونا من صالح الدعوات".

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