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زيارة مرتقبة لشيخ الازهر الى العراق

زيارة مرتقبة لشيخ الازهر الى العراق
الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

كشف مصدر مقرب من الازهر عن زيارة مرتقبة لشيخ الازهر احمد الطيب الى العراق.

العالم - مصر

وقال المصدر في تغريدة على "تويتر"، ان "شيخ الازهر سيزور العراق قريبا وسيذهب الى النجف".

وأضاف المصدر، بحسب موقع السومرية نيوز، أن الطيب "سيصلي في مرقد الامام علي عليه السلام ويلتقي بالمرجعية".

وفى اذار الماضى، استقبل شيخ الازهر، وفدا عراقيا رسميا برئاسة سعد كمبش، رئيس ديوان الوقف السنى ب‍العراق، حيث سلَّم رئيس الوقف السنى 3 دعوات لشيخ الأزهر لتجديد الدعوات السابقة لـ شيخ الازهر لزيارة العراق.

وأكد كمبش أن زيارة شيخ الأزهر للعراق ستمثل دعما كبيرا للعراق ولوحدة الشعب العراقى بكل أطيافه .

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