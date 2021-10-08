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شاهد.. انتفاضة مواقع التواصل ضد وفد بحريني مطبع

الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

انتفض مئات البحرينيين عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحت شعارات رافضة للتطبيع، وبوسوم وصفتهم بالمستوطنين الجدد، رفضاً لزيارة وفد بحريني تطبيعي إلى مدينة القدس المحتلة.

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ورصدت كاميرات المقدسيين، وفداً بحرينياً كان يتجول في شوارع المدينة المقدسة برفقة عناصر أمن إسرائيليين، إذ قوبلت زيارتهم باستنكار شديد من قبل الأهالي، ورفض واسع النطاق عبر المنصات الاجتماعية.

وغرد "صبحي ابو حطب":"لا للتطبيع وفد بحريني في زيارة القدس، لفة جديدة من التطبيع مع إسرائيل ورفض شعبي فلسطيني وعربي".

وكتب مهنا مغرداً:"وفد بحريني يزور حائط البراق في القدس، وهذا خير دليل ان اليهود تخللوا البلاد العربية بل وفي اعلی المناصب، ورويداً رويدا ستصبح المنطقة صهيونية".

وجاء في تغريدة حساب "سعوديون مع الاقصى":"مطبّعون بحرينيون يتجوّلون في المسجد الأقصى بحماية جنود الاحتلال! يعرفون أن التطبيع خيانة وأنهم منبوذون".

وقال حمد بن فهد آل ثاني:"مطبّعون بحرينيون يدنسون ساحات حائط البراق بحماية من جنود الاحتلال".

وجاء في تغريدة علی حساب "الغالبون":"البحرين معسكر مقاومة لا معسكر تطبيع".

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