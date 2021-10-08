مسؤول إسرائيلي آخر يرفض لقاء أبومازن

العالم - فلسطين

وأفادت «القناة 12» الإسرائيلية، بأن مكتب لابيد، ردّاً على خبر نشرته القناة مساء أمس، مفاده أن «رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وجّه دعوة عبر وفد حزب ميرتس، الذي زار مقرّ المقاطعة لوزير الخارجية الإسرائيلية للقائه». وفي حين نفى مكتب لابيد وجود مثل هذه الدعوة، أوضح أن «لابيد غير معنيّ بلقاء عباس في هذه المرحلة».

يأتي ذلك، بعدما رفضت أيضاً وزيرة الداخلية إييليت شاكيد، طلب عباس لقاءها في المقاطعة بعد دعوة وجّهها لها عبر وفد «ميرتس»؛ إذ جاء الردّ سريعاً من شاكيد وقالت إنها «لن تلتقي به».

وقالت «القناة 12» إن «رئيس السلطة الفلسطينية ما يزال ينتظر ردّاً وإجابات من وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، الذي التقى به منذ مدّة، على القضايا التي ناقشاها خلال اللقاء الذي جمعهما بمقرّ المقاطعة برام الله.

وترجّح القناة أن محمود عباس، يسعى إلى الاجتماع بوزراء الحكومة الإسرائيلية الحالية؛ حيث يعوّل على استمرار الحكومة لحين تولّي يائير لابيد رئاستها، إذ يعتقد أن لابيد «لديه نوايا للعودة لطاولة المفاوضات».