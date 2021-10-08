مواجهات واسعة في جنوب جنين بعد فشل الإحتلال في اعتقال مطارد فلسطيني

العالم - فلسطين

وقالت مصادر محلية إن وحدات اليمام في جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منزل المطارد شادي زكارنة في قباطية الذي تمكن من الانسحاب من طوق أمني كبير فرض على المنطقة، في حين هددت تلك القوات عائلته، وأعقب ذلك محاصرة المنطقة جميعها وتفتيشها.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين نمر ومحمد طلال زكارنة بعد اقتحام قباطية ومداهمة منزل ذويهما، ما أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

وأضافت أن مواجهات واسعة اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال في المنطقة امتدت حتى مصنع أبو جورج بين قباطية والزبابدة وسط انتشار كثيف لقوات الاحتلال.

وازدادت في الأشهر الأخيرة ظاهرة المطاردين لقوات الاحتلال في منطقة جنين على خلفية الاشتباكات والمواجهات المتصاعدة.