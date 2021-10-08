شاهد.. المرأة البصرية تكتسح نِسَب الترشيح للانتخابات

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كما ان اغلب التحالفات السياسية المتنافسة استقطبت مرشحيها من الكفائات العلمية واساتذة الجامعات وخبراء الاقتصاد.

وقالت المرشحة المستقلة ايمان المالكي:"اليوم المرأة البصرية نراها تثبت وجودها في جميع الميادين حتی في بعض الاحيان في الميادين التي هي شبه عسكرية. اليوم القانون العراقي ينصف المرأة کثيراً ولكن هناك بعض الاجراءات وهناك بعض القوانين بحاجة الی انصاف المرأة للمرأة فيجب ان تكون المرأة ممثلة عن المرأة".

المرشحات ينتمين في غالبيتهن الى تحالفات سياسية اضافة الى قوائم محلية واخرى منفردة ذات توجهات مختلفة. اعلن عن انفسهن ببرامج انتخابية منها ما يلامس تطلعات المواطنين في استثمار الثروات النفطية في المحافظة ومعالجة العديد من الملفات العالقة فضلاً عن الارتقاء بالواقع الاقتصادي المتراجع.

وقالت المرشحة عن تحالف الفتح انتصار الموسوي:"محافظة البصرة هي من المحافظات النفطية ولدينا العديد من المشاكل بالنسبة للغازات المنبثقة من الابار النفطية. تحالف الفتح اخذ علی عاتقه ان ينهض بالملف البيئي. الملف الصناعي والملف الزراعي هي من أولويات تحالف الفتح. بالفترة القادمة ان شاء الله سيكون العمل الفعلي في ميناء الفاو سيكون لأبناء محافظة البصرة الحض الاوفر في توفير فرص العمل".

ووفقاً لقانون الانتخابات تبلغ نسبة حضور المرأة في مجلس النواب خمسة وعشرين بالمئة وهي ضمان لتمثيلها داخل البرلمان الا ان المرشحات يبحثن عن زيادة هذه النسبة ويسعين الى اثبات وجود النساء في التجربة السياسية بشكل اكبر.

ومع اشتداد حدة التنافس الانتخابي فان قانون الانتخابات الجديد فتح الباب امام المرشحات في البصرة للظفر بستت مقاعد من مجموع 25 مقعداً هي حصة المحافظة في البرلمان المرتقب.