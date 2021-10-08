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الانتخابات البرلمانية العراقية

الداخلية توضح آلية توزيع القوات الأمنية على المراكز الانتخابية

الداخلية توضح آلية توزيع القوات الأمنية على المراكز الانتخابية
الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

أوضح وزارة الداخلية العراقية اليوم الجمعة، آلية توزيع القوات الأمنية على المراكز الانتخابية، مؤكداً أن طوابير المنتسبين تقف بصورة منتظمة أمام المراكز الانتخابية للادلاء بأصواتهم.

العالم - العراق

وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن بتصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "سباق المنتسبين في بغداد والمحافظات منذ الساعة السابعة صباحاً على المراكز الانتخابية هو سباق وطني، ليشكلوا طوابير تقف في عدد من المراكز الانتخابية، حيث سيشارك أكثر من مليون و75 ألف منتسب في هذا العرس الانتخابي، فهم طليعة العملية الانتخابية والمشاركة فيها ".

وأضاف أن "هنالك إجراء تنظيمي بحسب القوائم وبحسب القيادات والدوائر، حيث توجد مراكز مختلطة بحسب الموقع الجغرافي وهنالك مراكز مخصصة لوزارة الداخلية ،وهناك مركز آخر مخصص لوزارة الدفاع".

وأشار إلى أنه "تم تقسيم عدد القوات الامنية على 4 وجبات أو أكثر للذهاب الى مراكز الاقتراع، للمحافظة على الوضع الامني وتكون هنالك انسيابية في الحركة".

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الجمعة، للتصويت الخاص في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.

ويشمل التصويت الخاص منتسبي الأجهزة الأمنية والنزلاء والنازحين ،فيما يجرى الاقتراع العام يوم الأحد المقبل في عموم العراق والذي يتنافس فيه 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب.

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