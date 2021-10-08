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الحكومة المصرية ترفع سعر الوقود

الحكومة المصرية ترفع سعر الوقود
الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت الحكومة المصرية، صباح اليوم الجمعة، رفع  أسعار الوقود اعتبارا من صباح اليوم الجمعة. وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية المصرية، نص قرار لوزارة البترول المصرية على رفع أسعار الوقود المحلي اعتبارا من الساعة التاسعة صباح الجمعة (0700 بتوقيت جرينتش).

العالم - مصر

وذكر القرار أن سعر البنزين 80 أوكتان ارتفع إلى سبعة جنيهات للتر (0.45 دولار) والبنزين 92 أوكتان إلى 8.25 جنيه للتر والبنزين 95 أوكتان إلى 9.25 جنيه للتر. وبلغت الزيادة 0.25 جنيه في كل نوع.

وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت قرارا يقضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارًا من نهاية يونيو 2019م.

وتقوم الآلية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يسهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة، على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري.

وكانت اللجنة قد قررت في يوليو الماضي زيادة أسعار أنواع البنزين الثلاثة بمقدار 0.25 جنيه أيضا مستشهدة بالتقلبات الشديدة في أسعار النفط العالمية وتبعات جائحة فيروس كورونا وخفض إنتاج النفط العالمي.

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