الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١
١٠:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

"المتحور يتحور".. فصيل كورونا جديد "من رحم دلتا"

الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

في تطور لافت على طريق مواجهة وباء كورونا، اكتشف علماء تحورا جديدا للفيروس المتحور أصلا من نوع "دلتا"، وذلك في ولاية نيو ساوث ويلز جنوب شرقي أستراليا.

العالم- منوعات

ورصد الباحثون تغيرا في التسلسل الجيني لفيروس کورونا من النوع "دلتا" سريع الانتشار، لدى 8 مرضى على الأقل، حسبما أعلنت السلطات الصحية في الولاية.

وقالت كيري شانت كبيرة مسؤولي الصحة في نيو ساوث ويلز، إن "تسلسل الجينوم في 8 مصابين كشف عن متغير جديد من المتحور دلتا شديد العدوى، الذي تسبب في إغلاق سيدني (عاصمة الولاية) في الأسابيع الـ12 الماضية".

وتابعت المسؤولة الصحية، الجمعة: "وجدنا فصيلة جديدة من دلتا لها تسلسل مختلف عن المتحور الحالي المنتشر في سيدني".

ومن بين الحالات الـ8 المكتشفة، ظهرت على 7 مرضى نفس الأعراض التي يسببها المتحور "دلتا".

وقالت شانت إن التحقيقات في الكشف الجديد لا تزال جارية، لكن "المتحور الأحدث لا يبدو أكثر خطورة من سلفه دلتا"، مضيفة: "لا يوجد دليل على أن هذا الفصيل الجديد يظهر أي اختلافات فيما يتعلق بنشر العدوى أو تأثير اللقاح عليه".

وتعد الطفرات سمة أساسية لمعظم أنواع الفيروسات المعروفة، وهو ما يمثل تحديا كبيرا للجهود الساعية إلى التصدي لها.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

کورونا یجتاح أمریکا وبايدن يرجح فرض قيود صحية جديدة

دراسة .. استخدام غسول الفم كل صباح قد يساعد في الوقاية من كورونا

مع بداية موسم الإنفلونزا..كيف تفرق بينها وبين فيروس كورونا؟!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تداعيات المشهد الأفغاني على مناطق قسد في سوريا

شاهد بالفيديو.. عبداللهيان يعلن استعداد ايران لإحداث قطار انفاق في لبنان

عشرات من الشهداء والجرحى في تفجير داخل مسجد في مدينة خان آباد الأفغانية

"المتحور يتحور".. فصيل كورونا جديد "من رحم دلتا"

اليمن.. 43 غارة جوية على مأرب والجوف وصعدة وتسجيل 268 خرقا في الحديدة

أمير عبد اللهيان يلتقي شخصيات سياسية لبنانية + فيديو