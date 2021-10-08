ایران تعرض مساعدة لبنان في تخطي مشكلتي الكهرباء والوقود

العالم - ايران

جاء ذلك خلال لقاء امير عبداللهيان مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي امس الخمیس ضمن سلسلة لقاءاته مع كبار المسؤولين اللبنانيين حيث جرى البحث حول العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشرح امير عبداللهيان مجالات التعاون بين البلدين في قطاعات الطاقة اي الكهرباء والنفط والغاز واعلن استعداد ايران للمساعدة في حل مشكلة نقص الكهرباء في لبنان وكذلك توفير النفط والغاز اللذين تحتاجهما وذلك في اطار القوانين الدولية.

واستعرض وزير الخارجية الايراني سياسات البلاد فيما يتعلق بتطوير العلاقات الودية مع دول المنطقة وكيفية العودة للمفاوضات النووية وتبادل كذلك وجهات النظر حول تطورات الاوضاع في افغانستان.

كما هنأ أمير عبد اللهيان ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسته وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تقف كما في السابق دوما الى جانب الشعب اللبناني في اي مجال وهي على استعداد لدعم ومساعدة لبنان.