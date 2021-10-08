الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١
٠٩:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

لدى لقاء أمير عبد اللهيان بميقاتي

ایران تعرض مساعدة لبنان في تخطي مشكلتي الكهرباء والوقود

ایران تعرض مساعدة لبنان في تخطي مشكلتي الكهرباء والوقود
الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان وقوف الجمهورية الاسلامية الايرانية الى جانب الشعب اللبناني كما في السابق دوما.

العالم - ايران

جاء ذلك خلال لقاء امير عبداللهيان مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي امس الخمیس ضمن سلسلة لقاءاته مع كبار المسؤولين اللبنانيين حيث جرى البحث حول العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشرح امير عبداللهيان مجالات التعاون بين البلدين في قطاعات الطاقة اي الكهرباء والنفط والغاز واعلن استعداد ايران للمساعدة في حل مشكلة نقص الكهرباء في لبنان وكذلك توفير النفط والغاز اللذين تحتاجهما وذلك في اطار القوانين الدولية.

واستعرض وزير الخارجية الايراني سياسات البلاد فيما يتعلق بتطوير العلاقات الودية مع دول المنطقة وكيفية العودة للمفاوضات النووية وتبادل كذلك وجهات النظر حول تطورات الاوضاع في افغانستان.

كما هنأ أمير عبد اللهيان ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسته وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تقف كما في السابق دوما الى جانب الشعب اللبناني في اي مجال وهي على استعداد لدعم ومساعدة لبنان.

روابط ذات صلة

زيارة عبد اللهيان والدعم الايراني للبنان

السيد نصر الله: ايران أثبتت أنها الحليف الصادق والصديق الوفي الذي لا يخذل أصدقاءه

ميقاتي: نرحب بالاجواء الايجابية التي سادت جولات الحوار بين ايران والسعودية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السودان.. إلغاء قراراً ضد القضاة المفصولين + فيديو

الشيخ حسن شريفة: نرحب بأي تحرك سياسي واقتصادي دولي يصب في مصلحة لبنان

الحكومة المصرية ترفع سعر الوقود

بعد كسر الحصار.. آمال لبنانية على الحليف الذي لا يخذل اصدقائه

شاهد..فاتورة الحرب الأمريكية في افغانستان خلال 20 عاما

ناسا تستهدف كويكبات "معادية"!