شاهد.. تصاعد التوتر بين الصين وامريكا والموضوع: تايوان

العالم - أسيا و الباسفيك

وكشف مسؤول أميركي عن تدريب عسكريين أميركيين سرّا الجيش التايواني لتعزيز دفاعات الجزيرة ضدّ الصين، مؤكّدا معلومات نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال".

واكد المسؤول الأميركي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه وجود عسكريين من الوحدات الخاصة وآخرين من الوحدات التقليدية منذ عام على الأقلّ.

وزارة الدفاع الاميركية رفضت التعليق على الامر مؤكدة دعم بلادها لتايوان من خلال التعاون الدفاعي الذي يتماشى مع التهديد الحالي الذي تشكله الصين.

بدورها أبلغت تايوان عن دخول نحو مئة وخمسين طائرة عسكرية صينية منطقة دفاعها الجوي، مما استدعى بأن ترسل في اللحظة الأخيرة رسائل خاصة إلى الصين وتؤكد إنها لا تسعى لإشعال مواجهة عسكرية مع بكين.

وقالت رئيسة تايوان تساي إينج وين:"نحن لا نسعى إلى مواجهة عسكرية، وتأمل في تعايش سلمي ومستقر. لكننا سنفعل أيضا كل ما يلزم للدفاع عن حريتنا وحياتنا الديمقراطية. كما اننا ملتزمون بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية لمنع نشوب حرب في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي وفي مضيق تايوان".

من جانبها تقول الصين إنها تتصرف لحماية أمنها وسيادتها، وألقت باللوم في التوترات الأخيرة على الولايات المتحدة والتي لم تعترف بسيادة الصين على بحر الصين الجنوبي، معتبرة واشنطن أهم داعم دولي ومورد للأسلحة الى تايوان.

موقف صيني ربما يعلل اعلان البحرية الأميركية اصطدام إحدى غواصاتها النووية الأسبوع الماضي بجسم مجهول في بحر الصين الجنوبي.

وقالت البحرية في بيان إنّ الغوّاصة "يو.إس.إس. كوني-تيكت" اصطدمت بجسم أثناء غوصها في المياه الدولية بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

واوضحت أنّ الغواصة تعرضت لأضرار إلا أنها لا تزال صالحة للخدمة، فيما لم تكشف عن حقيقة الخسائر البشرية، حيث لم تؤكد تعرض البحارة لإصابات طفيفة في الوقت الذي نفت فيه وقوع إصابات مميتة.