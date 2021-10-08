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محاكمة المجلس الاسلامي العلمائي الطائفية- 2013

الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

عندما يكون البحرينيون محكومين من نظام عائلة، فانهم عليهم توقع كل شيء، لماذا؟ لان القوانين هي قوانين العائلة وعلى الشعب ان يخضع لها.

فنحن امام نظام فقد مؤهلاته السياسية ولا يمتلك ثقة الشعب ولا العلماء، وتحول نظام العائلة الى مجموعة تدير البحرين على اسس طائفية والولاءات البعيدة عن العدالة.

ما اضعف حجج النظام وما اوهنها حين يتكلم عن وحدة الشعب وهو الذي يمزقها يومياً عبر ممارساته التي قابلها المجلس الاسلامي العلمائي بزيادة لحمة الوحدة وتعزيزها عبر المحافظة على سلمية هذا الحراك الشعبي المطلبي.

فالمجلس الاسلامي حريص كل الحرص على الحراك الشعبي الذي حاول النظام وبمختلف الوسائل والاساليب سحقه ولذلك كانت السلمية شعار المجلس الاساس.

يناقش برنامج "لن ننسى" هذا الموضوع مع ضيف الحلقة: عضو المجلس الاسلامي العلمائي في بيروت الشيخ حسن العصفور

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محاكمة المجلس الاسلامي العلمائي الطائفية- 2013

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