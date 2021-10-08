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دول الترويكا ترحب بقرار الحكومة السودانية لانهاء حصار الموانئ

دول الترويكا ترحب بقرار الحكومة السودانية لانهاء حصار الموانئ
الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج في بيان مشترك أنها تدعم بقوة الجهود التي تبذلها حكومة السودان بهدف احتواء الاحتجاجات المتواصلة في شرق البلاد.

العالم - السودان

وينص البيان الذي صدر اليوم الجمعة عن "الترويكا" والمنشور على موقع الخارجية الأمريكية على أن الدول الثلاث تنضم إلى دعوة الحكومة الانتقالية المدارة من قبل مدنيين في السودان لرفع الحصار عن الموانئ والبنى التحتية في مجال النقل في شرق السودان.

وحث البيان الزعماء السياسيين في شرق السودان على "القبول بمقترح حكومتهم ومعالجة مظالمهم عبر حوار سياسي بناء دون الانخراط في خطوات لا تخدم إلا الإضرار باقتصاد البلاد".

في المقابل، شجع البيان جميع أعضاء الحكومة السودانية على تكثيف مساعيهم الرامية إلى حل المشكلة القائمة.

وأعرب البيان عن اعتراف "الترويكا" بالتحديات التنموية التي يواجهها الناس في شرق السودان، مؤكدا أن واشنطن ولندن وأوسلو تستعد لمواصلة العمل بالشراكة مع حكومة السودان الانتقالية على احتواء هذه التحديات.

واعترفت "الترويكا" بأن هذه الاحتجاجات تشكل شأنا داخليا، وحثت في الوقت نفسه المجتمع الدولي على دعم جهود الحكومة السودانية الرامية إلى حل المشكلة ورفع الحصار عن الموانئ.

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