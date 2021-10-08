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المجلس الأعلى الليبي يتهم مجلس النواب برفض الشراكة والالتزام باتفاق الصخيرات

المجلس الأعلى الليبي يتهم مجلس النواب برفض الشراكة والالتزام باتفاق الصخيرات
الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

اتهم الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد عبد الناصر، مجلس النواب الليبي برفض الشراكة مع المجلس الأعلى للدولة والالتزام بالاتفاق السياسي المبرم بين الأطراف الليبية في مدينة الصخيرات المغربية.

العالم ـ ليبيا

وحسب وكالة سبوتنيك، قال عبد الناصر : "الجهة التشريعية التي يحق لها إصدار القوانين والتشريعات هي بكل تأكيد مجلس النواب، وهذا لا نعترض عليه كمجلس الأعلى للدولة ولكن الاتفاق السياسي الذي وقع في مدينة الصخيرات المغربية أعطى لمجلس الدولة صلاحيات مشتركة مع مجلس النواب في بعض الاختصاصات والأمور الأخرى".

وأضاف "بعض التشريعيات لابد أن يكون مجلس الأعلى للدولة موجود فيها وبالتوافق حسب ما تنص مواد الاتفاق السياسي"، مشيرا إلى أن " مجلس النواب يرفض بأن يكون مجلس الأعلى للدولة شريك لمجلس النواب" و"أن يلتزم ببنود الاتفاق السياسي"، المبرم في الصخيرات بين الأطراف الليبية.

وأشار إلى أن "العرقلة الحقيقة تأتي من مجلس النواب لعدم التزامه بالاتفاق السياسي. كل الأطراف الدولية وأيضا مجلس الأعلى للدولة مصر على تطبيق بنود الاتفاق السياسي حتى تذهب هذه المرحلة السياسية بصورة سلسة ونصل إلى انتخابات 24 ديسمبر/كانون الأول".

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