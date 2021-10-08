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أطعمة صحية للقلب.. تعرف عليها

أطعمة صحية للقلب.. تعرف عليها
الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

تمثل أمراض القلب ما يقرب من ثلث جميع الوفيات في جميع أنحاء العالم، يلعب النظام الغذائي دورًا رئيسيًا في صحة القلب ويمكن أن يؤثر على خطر الإصابة بأمراض القلب.

العالم - منوعات

في الواقع يمكن أن تؤثر بعض الأطعمة على ضغط الدم والدهون الثلاثية ومستويات الكوليسترول والالتهابات، وكلها عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب.

فيما يلي 7 أنواع من الأطعمة التي يجب أن تتناولها لتحسين صحة قلبك:

لخضار الورقية الخضراء

تشتهر الخضراوات ذات الأوراق الخضراء مثل السبانخ واللفت والكرنب بغناها بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

الحبوب الكاملة

تشمل الحبوب الكاملة جميع الأجزاء الثلاثة الغنية بالمغذيات من الحبوب: البذرة والسويداء والنخالة.

التوت

تعتبر الفراولة والتوت والعليق والتوت مليئة بالعناصر الغذائية المهمة التي تلعب دورًا رئيسيًا في صحة القلب، كما أن التوت غني بمضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين والتي تحمي من الإجهاد التأكسدي والالتهابات التي تساهم في تطور أمراض القلب.

الأفوكادو

يعتبر الأفوكادو مصدرًا ممتازًا للدهون الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب، والتي تم ربطها بانخفاض مستويات الكوليسترول وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

الأسماك الدهنية وزيت السمك

الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين والتونة محملة بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تمت دراستها على نطاق واسع لفوائدها الصحية للقلب.

الجوز

الجوز مصدر كبير للألياف والمغذيات الدقيقة مثل المغنيسيوم والنحاس والمنغنيز، تشير الأبحاث إلى أن دمج حصص قليلة من الجوز في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في الحماية من أمراض القلب.

الفاصوليا

تحتوي الفاصوليا على نشا مقاوم والذي يقاوم الهضم ويتم تخميره بواسطة البكتيريا المفيدة في أمعائك، وفقًا لبعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات، يمكن للنشا المقاوم أن يحسن صحة القلب عن طريق خفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم.

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