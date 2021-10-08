محكمة اسرائيلية تلغي قرارا يسمح لليهود الصلاة بصمت في الأقصى

العالم ـ فلسطين

وقالت التقاير، إن المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس المحتلة ألغت اليوم، قرارًا قضائياً سابقًا لمحكمة الصلح بإتاحة "الصلوات الصامتة" لليهود في المسجد الأقصى المبارك.

ويقتحم المستوطنون المسجد الأقصى، بصورة شبه يومية، على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر، عبر "باب المغاربة" في الجدار الغربي للمسجد، بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

وكانت محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، أقرت السماح لليهود بأداء "صلوات محدودة" -على حدّ تعبيرها- في باحات المسجد الأقصى المبارك.

ويعد هذا القرار تغييراً للوضع في الأقصى بالتزامن مع ازدياد أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد وإبعاد عشرات المصلين إلى جانب منع حلقات العلم في باحاته.