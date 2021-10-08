الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١
٠٤:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

محكمة اسرائيلية تلغي قرارا يسمح لليهود الصلاة بصمت في الأقصى

محكمة اسرائيلية تلغي قرارا يسمح لليهود الصلاة بصمت في الأقصى
الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

أفادت تقارير عبرية، مساء الجمعة، بان المحكمة الاسرائيلية المركزية ألغت قرارًا قضائيًا يتيح لليهود الصلاة في المسجد الأقصى بصمت.

العالم ـ فلسطين

وقالت التقاير، إن المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس المحتلة ألغت اليوم، قرارًا قضائياً سابقًا لمحكمة الصلح بإتاحة "الصلوات الصامتة" لليهود في المسجد الأقصى المبارك.

ويقتحم المستوطنون المسجد الأقصى، بصورة شبه يومية، على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر، عبر "باب المغاربة" في الجدار الغربي للمسجد، بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

وكانت محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، أقرت السماح لليهود بأداء "صلوات محدودة" -على حدّ تعبيرها- في باحات المسجد الأقصى المبارك.

ويعد هذا القرار تغييراً للوضع في الأقصى بالتزامن مع ازدياد أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد وإبعاد عشرات المصلين إلى جانب منع حلقات العلم في باحاته.

روابط ذات صلة

حماس: محاولات فرض التقسيم بالأقصى ستكون وخيمة على الاحتلال

فلسطينيو الداخّل المُحتّل: المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته ملك خاصّ بالمسلمين

فصائل المقاومة الفلسطينية تدعو للرباط في المسجد الأقصى رفضاً لإعتداءات الاحتلال

تركيا تستنكر بشدة قرارا صهيونيا بشأن صلاة اليهود بالأقصى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ليبيا.. اللجنة العسكرية تقر خطة عمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب

بروفايل شخصية..السيد عمار الحكيم المرشح لإنتخابات البرلمان العراقي

بالفيديو.. شاهد..مئات الشهداء والجرحى بانفجار بمدينة خان آباد في قندوز الأفغانية

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 08-10-2021

تركيا تسعى لشراء 40 طائرة إف-16 من أميركا

إصابات بقمع الاحتلال لمسيرات بالضفة والقدس