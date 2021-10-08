مصرع عنصرين للشرطة الاتحادية وإصابة 39 آخرين بحادث سير مروع

العالم-العراق

وقالت المديرية في بيان إنه "وقع حادث مروري صباح اليوم الجمعة بين أربعة مركبات الأولى المسببة بالحادث نوع تريلا (سايلو) محملة بمادة الإسمنت وبين ثلاث مركبات تابعة للشرطة الاتحادية الأولى نوع (فورد) حكومي والمركبة الثانية نوع (ميتسوبيشي) حكومي والمركبة الثالثة نوع (كوستر) تقل منتسبين شرطة اتحادية".

وأوضحت المديرية عن أسباب الحادث أنه "نتيجة السرعة الشديدة وعدم الانتباه من قبل سائق المركبة الأولى الكبيرة نوع (سايلو) ونتيجة عدم مراعاة وزن الحمولة فقد السيطرة على المركبة ولكون الطريق ذات ممر واحد في الاتجاهين أدى إلى اعتراض المقطورة الطريق مما أدى إلى اصطدام المركبات بالمقطورة حيث نتج عن الحادث كحصيلة أولية وفاة شخصين وإصابة 39 منتسبا من أبطال الشرطة الاتحادية".