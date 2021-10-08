الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١
٠٤:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

على طريق كركوك صلاح الدين..

مصرع عنصرين للشرطة الاتحادية وإصابة 39 آخرين بحادث سير مروع

مصرع عنصرين للشرطة الاتحادية وإصابة 39 آخرين بحادث سير مروع
الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت مديرية المرور العامة في العراق، اليوم الجمعة، مصرع شخصين وإصابة 39 منتسبا من الشرطة الاتحادية إثر حادث تصادم 4 مركبات على طريق كركوك صلاح الدين.

العالم-العراق

وقالت المديرية في بيان إنه "وقع حادث مروري صباح اليوم الجمعة بين أربعة مركبات الأولى المسببة بالحادث نوع تريلا (سايلو) محملة بمادة الإسمنت وبين ثلاث مركبات تابعة للشرطة الاتحادية الأولى نوع (فورد) حكومي والمركبة الثانية نوع (ميتسوبيشي) حكومي والمركبة الثالثة نوع (كوستر) تقل منتسبين شرطة اتحادية".

وأوضحت المديرية عن أسباب الحادث أنه "نتيجة السرعة الشديدة وعدم الانتباه من قبل سائق المركبة الأولى الكبيرة نوع (سايلو) ونتيجة عدم مراعاة وزن الحمولة فقد السيطرة على المركبة ولكون الطريق ذات ممر واحد في الاتجاهين أدى إلى اعتراض المقطورة الطريق مما أدى إلى اصطدام المركبات بالمقطورة حيث نتج عن الحادث كحصيلة أولية وفاة شخصين وإصابة 39 منتسبا من أبطال الشرطة الاتحادية".

روابط ذات صلة

مفوضية الانتخابات بالعراق: لا مشاكل تقنية بجهاز التصويت

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ليبيا.. اللجنة العسكرية تقر خطة عمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب

بروفايل شخصية..السيد عمار الحكيم المرشح لإنتخابات البرلمان العراقي

بالفيديو.. شاهد..مئات الشهداء والجرحى بانفجار بمدينة خان آباد في قندوز الأفغانية

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 08-10-2021

تركيا تسعى لشراء 40 طائرة إف-16 من أميركا

إصابات بقمع الاحتلال لمسيرات بالضفة والقدس