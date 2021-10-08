دون المساعدة الفرنسية..مترو الجزائر يعود للعمل من جديد

العالم - الجزائر

وقال ارزقي علي، بأن "المترو يسير كاملا بكفاءات جزائرية" مشيرا إلى أنه "في وقت مضى الشركة الفرنسية كانت مكلفة بالتسيير فقط والمترو ملك للجزائر".

وأضاف المدير العام لمؤسسة "مترو الجزائر": "لا يوجد أي أجنبي في تسيير "مترو الجزائر" خلال 9 سنوات من التسيير الأجنبي قمنا بنقل الخبرة واليوم التسيير والصيانة 100 % جزائري".

وتابع أن أكثر من 90 ألف مسافر تنقل يوم أمس الخميس عبر الميترو.

وفيما يخص تغيير أو تخفيض سعر تذكرة المترو والمقدرة بـ 50 دينارا قال ارزقي علي، إن "سعر التذكرة لن يتغير وهو مدعم من طرف الدولة".

وأضاف ارزقي علي، عن أشغال التوسعة، "ستكون من الحراش إلى مطار الجزائر الدولي مرورا بباب الزوار".